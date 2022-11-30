Datça'da "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla’nın Datça’da ilçesinde, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan malzemelerin sergilendiği "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı.

Müze görevlisi Cengiz Yörükaslan, Çanakkale Savaşı'nda verilen destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları gelecek nesillere daha iyi anlatmak için, 10 yıldır Türkiye'yi dolaştıklarını söyledi.

Müzede bin parça malzeme sergilediklerini anlatan Yörükaslan, başta öğrenciler olmak üzere vatandaşların müzeye ilgisinden memnun olduklarını belirtti.

Müze, cumartesi akşamına kadar ziyaret edilebilecek.



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