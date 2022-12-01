Muğla'da jandarma ekipleri son bir ayda 887 düzensiz göçmen yakaladı

Sadece o canlının midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'da kasım ayında jandarma ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde 887 düzensiz göçmen yakalandı, 14 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması maksadıyla kasım ayı içerisinde yürütülen denetimlerde 81 olaya müdahale edildi.

Denetimlerde 887 düzensiz göçmen yakalanarak Geri Gönderim Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 11 araç ve tekne, 4 bot, 4 bot motoru, 7 cep telefonu ve 560 litre yakıt ele geçirildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.