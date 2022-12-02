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Kuveyt Türk ve BODER'den turizmcilerin leasing ve GES projelerine finansman desteği

AA

Kuveyt Türk ve BODER'den turizmcilerin leasing ve GES projelerine finansman desteği

MUĞLA (AA) - Reel sektöre desteğini artıran Kuveyt Türk ile Bodrum Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (BODER) arasında, turizmcilerin, güneş enerji santrali projelerinde finansmana kolay ulaşmasını sağlayan iş birliği protokolü imzalandı.

Yenilenebilir enerji alanındaki finansman desteğini artırarak bu alanda iş birliği protokolleri imzalamaya devam eden Kuveyt Türk, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren otel, turistik tesisler ve işletmelerin çatı kuruluşu BODER ile leasing ve Güneş Enerjisi Santrali (GES) alanında işbirliğine gitti.

Turizm alanında bir ilk olarak düzenlenen iş birliği protokolü, BODER Genel Merkezi'nde Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz ve BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz tarafından imzalandı.

Arazi ve çatı GES projelerine finansman desteği sağlanmasına yönelik bu protokolle, hem turizmciler finansal kiralama dahil birçok alanda finansmana daha kolay ulaşabilecek hem de yenilenebilir ve yeşil enerji alanında Bodrum'da artan talebe sürdürülebilir çözümler sunulacak.

İş birliği kapsamında, leasing ile arazi ve çatı GES kurulumu için finansman talebinde bulunan turizmciler, özel şartlarda finansman başvurusunda bulunmak üzere BODER tarafından Kuveyt Türk'e yönlendirilecek.

Leasing ile öz tüketim amaçlı kurulacak arazi ve çatı GES’ler için gerekli koşulları sağlayan firmalara Kuveyt Türk tarafından uygun koşullarda finansman desteğinde de bulunulacak.

Abdurrahman Delipoyraz, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, Katılım finans ilkeleri doğrultusunda geliştirdikleri yenilikçi ürün ve hizmetlerle, Türkiye'nin stratejik alanlarının başında gelen turizm sektörüne desteklerini artırdıklarını söyledi.

- "Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına büyük önem atfediyoruz"

Deniz, sağlık, termal, yayla, kış turizmi gibi birçok alandaki finansman desteğiyle turizm işletmecilerinin yanında olduklarını vurgulayan Delipoyraz, şöyle konuştu:

"Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı azaltabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına ve yeşil enerji finansmanına da büyük önem atfediyoruz. Bu anlayışla, güneş enerjisinden yararlanmak isteyen turizm işletmecilerimize, avantajlı finansman çözümleriyle katkı sunuyoruz. Bu kapsamda, ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da giderek artan enerji talebinin, yeşil ve sürdürülebilir olan yenilenebilir enerjiyle karşılanması için üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Turizm alanında bir ilke imza atarak gerçekleştirdiğimiz iş birliği protokolü sayesinde, Bodrum'daki otel ve işletmelerin arazi ve çatı GES yatırımlarıyla enerji maliyetlerini düşürmelerine ve sürdürülebilir kaynaklarla üretim yapmalarına katkı sunacağız. BODER ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin, önemli bir talebe yanıt vereceğine, yenilenebilir enerji alanında hem Bodrum'a hem de ülkemize katkı sunacağına inanıyoruz. Bu vesileyle BODER'e teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Ömer Faruk Dengiz ise GES projelerinin Bodrum için çok büyük fırsat barındırdığını vurgulayarak, Bodrum'da sayısı artmaya devam eden turistik tesis, otel ve işletmelerin enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerjiyle karşılanması için Kuveyt Türk ile güçlerini birleştirdiklerini aktardı.

Dengiz, "GES, Bodrum'un güvenli ve temiz enerjiye kavuşabilmesi için çok büyük fırsat. BODER'e üye kurumların yenilenebilir enerji için finansman ihtiyaçlarını en makul ve en hızlı şekilde karşılamak üzere böylesi önemli bir iş birliği protokolünü hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Bodrum'umuzdaki turizm işletmelerinin yenilenebilir enerji finansmanına ulaşmasına yönelik gösterdikleri çabalar için Kuveyt Türk'e teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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