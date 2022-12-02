Datça'da bağışlanan yardım malzemeleri Şanlıurfa'daki öğrencilere ulaştırıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde bağışlanan yardım malzemeleri Şanlıurfa'daki ilkokul ve anaokulu öğrencilerine ulaştırıldı.

Datça Kadın İş Gücünü Yaygınlaştırma ve Geliştirme Derneğince (KİGDER) geleneksel olarak düzenlenen yemeklerde ailelerinin maddi durumu iyi olmayan çocuklar için bağışlanan yardım malzemeleri, Eyyübiye ilçesindeki Demirkapı ve Yoğurtlu ilkokul ve anasınıfı öğrencilerine iletildi.

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'u da ziyaret eden Dernek Başkanı Menşure Yavuz ve yönetim kurulu üyelerini ziyarette, Milli Eğitim Müdür yardımcısı Mustafa Satıcı da eşlik ederek okullarla ilgili bilgi verdi.

Bölgeye 110 mont, 50 bot ve kırtasiye malzemesi gönderildiği belirtildi.

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