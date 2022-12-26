Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin ürünleri satışa sunuldu

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MUĞLA (AA) - Muğla Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan el emeği ürünler satışa çıkarıldı.



Okulun el sanatları atölyesi öğrencilerince tasarlanan ve el emeğiyle itinayla hazırlanan ürünler yaklaşan yeni yıl öncesi bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Okulun öğretmenleri ve okul aile birliğinin de destek verdiği programda, hazırlanan çok saylıda ürün ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Ziyaretçiler ürünleri tek tek inceleyerek satın alıp öğrencilere katkı sağladı.



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