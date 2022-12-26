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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Menteşe ile Odunpazarı arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı

AA

Menteşe ile Odunpazarı arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı

MUĞLA (AA) - Menteşe Belediyesi ile Odunpazarı Belediyesi, imzalanan protokolle kardeş şehir oldu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Kardeş Şehir" protokol imza töreninde yaptığı konuşmasında, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında iki belediye arasında önemli çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

Meclis üyelerinin oy birliğiyle kardeş şehir olma kararı aldıklarını belirten Gümüş, "Tarih ve kültür kenti olarak kentsel sit alanındaki Tarihi Muğla evleri, Rum evleri günümüze kadar Türkiye'nin en iyi korunan yapıları oldu. Halen bu evlerimizde yaşam devam ediyor. Odunpazarı ve Menteşe tarihsel mirasını ve geçmişini koruyan, geleceğini de geçmişin tarihsel yüküyle hazırlayan iki Büyükşehrin merkez ilçesi." dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise tarihi dokusu itibariyle iki kentin ortak noktaları bulunduğunu kaydetti.

Menteşe'nin Anadolu'nun ortasında bir kardeşi bulunduğuna işaret eden Kurt, "Muğla halkını, Menteşe halkını Eskişehir'e Odunpazar'ına bekliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından her iki belediye başkanı kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi, ortak çalışma yürütülmesi için kardeş şehir protokolünü imzaladı.

Törenin ardından Kentsel Sit Alanında bulunan kültür rotaları gezildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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