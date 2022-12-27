Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu yoldan çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Muğla-Fethiye kara yolu Toparlar Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 48 RA 649 plakalı kamyonet, aynı güzergahta seyreden Dursun Çatak'ın kullandığı traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sağlık ve jandarma ile polis ekipleri sevk edildi.

Vinç yardımıyla devrilen traktörün altından çıkarılan sürücü Çatak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.

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