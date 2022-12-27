Datça'da 87. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı

MUĞLA (AA) - Datça'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi.
Kaymakamlık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İskele Mahallesi Kargı Yolu ve Atatürk caddeleri güzergahında yapılan koşuya 320 sporcu katıldı.
Dereceye giren sporculara, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle madalyaları verildi.
Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Yaşar Dursun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mutlu Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Başer, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.