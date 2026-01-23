Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla merkezli suç örgütlerine yönelik operasyonda 8 zanlı tutuklandı

        Muğla merkezli, 7 ilde iki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 22:11 Güncelleme: 23.01.2026 - 22:11
        Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Daltonlar" ve "Casperlar" adlı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

        Ekiplerce, Muğla, İstanbul, Ankara, Konya, Mardin, Hatay ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 tabanca, 2 yivsiz av tüfeği, 283 fişek, 16 bıçak ile muşta ve senetler ele geçirildi.

        İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 1'i savcılık tarafından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden 8'i "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tehdit" suçlamasıyla tutuklanırken, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

