Kaptan June, Muğla'daki anıtı önünde anıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde İztuzu Plajı'ndaki deniz kaplumbağalarının korunması için verdiği mücadeleyle tanınan ve 23 Nisan'da hayatını kaybeden June Haimoff, doğum gününde mezarı başında anıldı.

Kaptan June için Kaptan June Deniz Kaplumbağalarını Koruma Vakfı ve Dalyan Naciye Tınaztepe İlkokulu işbirliğinde anma etkinliği düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Dalyan Mahallesi'ndeki belediyeye ait çay bahçesine 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yaptırılan anıtın önünde toplanan vakıf üyeleri ile öğrenciler, burada pasta kesti ve anıta çiçek bıraktı.

Kaptan June'un hayatının anlatıldığı programda, bir öğrenci yazdığı mektubu okudu.

Vakıf tarafından hazırlanan resim sergisinin gezildiği etkinliğe katılanlar, Kaptan June'un Köyceğiz'in Çandır Mahallesi'ndeki mezarını da ziyaret etti.

Kaptan June Deniz Kaplumbağalarını Koruma Vakfı Başkanı Funda Erten Söylemez, gazetecilere, Kaptan June'un hem Dalyan hem de ülke için değerli olduğunu, bu değeri korumak istediklerini söyledi.

Yaş gününde June'u andıklarını, amaçlarının onu çocuklara anlatabilmek olduğunu vurgulayan Söylemez, "Onun için de özellikle ilkokul öğrencileriyle bu ekinliği yapmak istedik. Öğrencileri bilinçlendirmek, bundan sonraki süreçte de Kaptan June adını yaşatabilmek için güzel bir etkinlik oldu. İnşallah bundan sonrasında da güzel işler yaparak kendisine saygımızı devam ettireceğiz." dedi.

- "Kaptan June"

İlk kez 1975'te teknesiyle Köyceğiz ilçesindeki Ekincik Koyu'na gelen June Haimoff, daha sonra tatilini geçirmek için sürekli bu bölgeyi tercih etti. 1986'da İztuzu Plajı'ndaki barakası ve teknesinde yaşamaya başlayan Haimoff, bu sürede plaja yumurta bırakmak için gelen caretta carettaların korunmasında önemli rol oynadı.

Uzun yıllar deniz kaplumbağalarına adeta "gönüllü annelik" yapan Haimoff, bölgede yaşayan insanlar tarafından da "Kaptan June" olarak tanındı.

İsminin verildiği Dalyan'daki Kaptan June Sokak'taki evinde yaşamını sürdüren Haimoff, 2011'de Deniz Kaplumbağalarını Koruma Vakfını kurdu.

İngiltere kraliyet ailesince 2011'de "kraliyet nişanı" verilen Haimoff, ilerlemiş yaşına rağmen caretta carettalarla ilgili bilgilerini kitapta toplayarak insanlarla paylaştı.

2011'de Türk vatandaşı olan İngiliz uyruklu Haimoff, 23 Nisan'da 100 yaşında hayatını kaybetmiş ve cenazesi Köyceğiz ilçesindeki Çandır Mezarlığı'na defnedilmişti.

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