Seydikemer'de "Büyük Atatürk Koşusu" düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla "Büyük Atatürk Koşusu" düzenlendi.

Seydikemer Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle 12 kategoride düzenlenen yarışmaya ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin yanı sıra büyük kadınlar ve erkeklerden oluşan 260 sporcu katıldı.

Menekşe Mahallesi, Orman deposu çevresinde başlayan koşu, Gençlik Spor Salonu önünde sona erdi.

Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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