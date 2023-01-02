Muğla'da çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Erkut Kocaibrahimoğlu'nu bıçaklayarak öldüren zanlı G.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi'nde G.G, çıkan kavgada Kocaibrahimoğlu'nu bıçakla yaralamıştı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Kocaibrahimoğlu hayatını kaybetmiş, zanlı G.G. gözaltına alınmıştı.



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