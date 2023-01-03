Bodrum açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit edildi.



Lastik bottaki 24 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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