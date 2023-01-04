Bodrum'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yaka Mahallesi'ndeki evde yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

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