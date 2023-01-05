Fethiye'de ormanlık alana iniş yapan Rus yamaç paraşütçüsü kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alana iniş yapan Rus uyruklu yamaç paraşütü pilotunu, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.

Ölüdeniz Mahallesi'nde Babadağ'ın 1200 metredeki pistinden kalkış yapan T.F, bir süre gökyüzünde süzüldükten sonra ormanlık alana iniş yaptı.

Rus pilotun ihbarı üzerine bölgeye Ölüdeniz'de konuşlu JAK timi sevk edildi.

Ekip, yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından T.F'yi bulunduğu alandan kurtardı.

Yamaç paraşütü pilotunun yaralanmadığı belirtildi.

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