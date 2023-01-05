Muğla itfaiyesi geçen yıl 4 bin 476 olaya müdahale etti

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MUĞLA (AA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, geçen sene yangın, trafik kazası, kurtarma, sel ve su baskın gibi 4 bin 476 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 25 istasyon 1 AKOM hizmet binası, 163 itfaiye aracı ile çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 2022 yılında 356 ev, 127 iş yeri, 225 araç, 69 odun, kömür, depo, 120 orman, fidanlık, bin 930 ot, çöp, anız, 17 gemi, tekne, 185 diğer yangınların yanı sıra 529 trafik kazası, 513 hayvan kurtarma, 322 su baskını olayı olmak üzere toplam 4 bin 476 olaya müdahale etti.

Doğal güzellikleri ve yüzde 68 orman varlığı ön plana çıkan Muğla'nın son yıllarda orman yangınları için büyük mücadele verdiğini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yangınlarda büyük bir özveri ile çalışan itfaiye personeline teşekkür etti.

Gürün, son yıllarda Muğla'da farklı sebeplerden kaynaklanan orman yangınları ile mücadele ettiklerini belirterek, "Büyük yangınları orman, itfaiye ekipleri ve ülkenin farklı şehirlerinden desteğe gelen ekiplerle mücadele ederek söndürdüklerini belirten Gürün, "Birlikte aile birlikte Türkiye olduk." dedi.

Gürün, vatandaşların huzuru, can ve mal güvenliği için itfaiye ekiplerinin günün 24 saati hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.



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