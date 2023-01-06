Muğla'da Şehit Komiser Ekrem Uyar için lokma hayrı yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da trafik kazasında şehit olan Komiser Ekrem Uyar için Menteşe ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü önünde lokma hayrında bulunuldu.

Cuma namazının ardından gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Ardından lokma ikramı yapıldı.

Şehidin babası Ali Rıza, annesi Mesude ve kardeşi Elçin Uyar, kazada yaralanan Komiser Y.Ü. ile emniyet personeli taziyeleri kabul etti.

Programa, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Milas-Yatağan kara yolunda 31 Aralık'ta, Komiser Y.Ü. yönetimindeki sivil polis otomobili, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrilmişti. Kazada, araçta bulunan 29 yaşındaki Komiser Ekrem Uyar hayatını kaybetmiş, Y.Ü. hastaneye kaldırılmıştı. İki komiserin, Bodrum ilçesindeki asayiş görevinin ardından il merkezine döndükleri öğrenilmişti.

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