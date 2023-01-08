Mandalin Kupası Yelken Yarışları Bodrum'da sona erdi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Lapina ve Firmus Mandalin Kupası" yelken yarışları ödül töreniyle sona erdi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından optimist ve ILCA sınıfında düzenlenen yarışlarda, Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Estonya, Yunanistan ve Ukrayna'dan 378 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda, farklı kategorilerde toplam 24 yarış yapıldı. Sporcular, İçmeler mevkisi açıklarında kurulan parkurda gerçekleştirilen yarışlarda, en iyi dereceyi elde etmek için çaba harcadı. Organizasyona katılanlara, kendine has aroması ve kokusuyla bilinen Bodrum mandalinası ikram edildi.

Yarışların tamamlanmasının ardından, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tesislerinde ödül töreni düzenlendi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, törende sporcuları tebrik ederek, ilçede mart ayından yapılması planlanan uluslararası optimist yarışlarına davet etti.

Optimist genel sıralamada Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesinden Asrın Hepbayraktar birinci, İstanbul Yelken Kulübünden Mehmet Erkut Budak ikinci, Galatasaray Yelken Şubesinden Ali Poyraz Özdemir üçüncü sırayı aldı.

Galatasaray Yelken Şubesinden Elif Terece'nin ilk sırada yer aldığı optimist juniorlarda ise Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünden Ahmet Arel Barut ikinci, Galatasaray Yelken Şubesinden Eren Kaan Erendemir de üçüncü oldu.

ILCA 4'de ise İstanbul Yelken Kulübünden Dmytro Svischov birincilik, Era Bodrum Yelken'den Defne Ünaldı ikincilik, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünden İlayda Şen de üçüncülük elde etti.

ILCA 6'da Yalıkavak Yelken Kulübünden Fevzi Kurt birinci, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünden Zülal Alev Erkan ikinci ve Turgutreis Yelken Kulübünden Bilge Nur Yazıcı da üçüncü oldu.

Sporculara madalya ve kupaları Kaymakam Bilgehan Bayar, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Top, organizasyon yetkilileri ve destekleyenler tarafından takdim edildi.

Törende yapılan çekilişle, sporculara yelken sporunda kullanacakları hediyeler de verildi.

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