Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde haklarında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Haklarında "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 9'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. ve Ö.E. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Firari hükümlüler, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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