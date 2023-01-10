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GÜNCELLEME - Müzisyen Hakan Yelbiz Muğla'da trafik kazasında hayatını kaybetti

AA

GÜNCELLEME - Müzisyen Hakan Yelbiz Muğla'da trafik kazasında hayatını kaybetti

MUĞLA (AA) - Müzisyen Hakan Yelbiz, Muğla'nın Milas ilçesinde kullandığı otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi, eşi Sabine Ayper Yelbiz yaralandı.

Hakan Yelbiz'in kullandığı 35 BFR 639 plakalı otomobil, Milas-Söke kara yolunda dere yatağına devrildikten sonra ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Yelbiz ve eşi Sabine Ayper Yelbiz, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekibi, Hakan Yelbiz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan eşi ise Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Basgitar çalan Hakan Yelbiz'in aranjörlük ve prodüktörlük yaptığı, Mustafa İpekçioğlu ile kurduğu orkestrada görev almasının yanı sıra Hakan Altun başta olmak üzere birçok ünlü ismin albümünde imzasının bulunduğu öğrenildi.

Yelbiz'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumundan kardeşi Fatih Yelbiz ile müzisyen arkadaşı Murat Çelebi tarafından işlemlerinin ardından alındı. Cenaze aracıyla havalimanına götürülen Yelbiz'in naaşının yarın Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.

- "30 yıllık arkadaşımı kaybettim"

Yelbiz'in kendisi gibi müzisyen olan arkadaşı Murat Çelebi, AA muhabirine, kazayı medyadan öğrendiklerini söyledi.

Çok üzgün olduğunu belirten Çelebi, "Biraz yorgun ve uykusuzdu herhalde. Direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Aldığımız habere göre güle oynaya geliyorlarmış. Sonra otomobil şarampole yuvarlanıp ağaca çarpmış. 30 yıllık arkadaşımı kaybettim." dedi.

Cenazeyi uçakla Adana'ya oradan Mersin'e götüreceklerini aktaran Çelebi, cenazenin yarın öğle saatlerinde Mersin'den defnedileceğini bildirdi. Annesinin Mersin'de yaşadığını dile getiren Çelebi, "Ailesine nasıl teslim edeceğiz onu da bilmiyorum. Onu adli tıptan alacağım aklıma bile gelmezdi. Hakan dünya iyisi bir arkadaşımızdı. Çocuğu yoktu. Duyan herkes sabaha kadar beni aradı. Sağ olsunlar." diye konuştu.

Yelbiz'in uzun zamandır Serdar Ortaç'ın orkestrasında olduğunu anlatan Çelebi, aynı zamanda aranjör olduğunu da kaydetti.



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