Muğla'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K, Güllük Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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