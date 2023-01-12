Dalaman TİGEM'de W. Murcott mandalinanın kilosu 5 lira 24 kuruşa satıldı

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MUĞLA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünün arazisinde yetiştirilen "W. Murcott" cinsi mandalina, açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

TİGEM İhale Salonu'nda gerçekleştirilen satışta, 2023 yılı üretimi yaklaşık 570 ton W. Murcott mandalina mahsulü tofur olarak partiler halinde satışı sunuldu.

İki firmanın katıldığı ve 2 liradan açılışı yapılan ihalede, 570 ton mandalina dalından toplanmak üzere kilosu 5 lira 24 kuruştan bir firmaya verildi.

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