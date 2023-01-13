Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.İ'yi, ilçe merkezinde yakaladı.

M.Ş.İ, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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