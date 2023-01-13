Muğla'da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı çalışmaları değerlendirildi

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MUĞLA (AA) - Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 2022 çalışmaları ile 2023 yılı proje ve faaliyet planlarının değerlendirildiği toplantı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Salonu'nda yapılan toplantıda 2020 yılında yaklaşık 12 milyon olan destek miktarının 2022 yılında 114 milyona ulaştığı, 2022 yılında 28 kazı alanında yaklaşık 590 kişinin istihdamının 12 ay süreyle desteklendiği, Muğla'nın tarih ve kültür turizmi altyapısının güçlendirilmesine katkı sunulduğu belirtildi.

Toplantıda Yatırım İzleme Müdürlüğünün 2022 yılında yaklaşık 260 milyon lira kamu yatırımının Muğla'ya kazandırılmasını sağladığı, kentteki kamu binalarının ve okulların depreme dayanıklı hale gelmesi için bina güçlendirme çalışmalarına hız verildiği vurgulandı.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının destekleriyle hayata geçirilen ve devam eden tarımsal projelerin de gündeme alındığı toplantıda Vali Hanım Çileği projesi ile kentte çilek üretiminin 20 kat arttığı, kırsal mahallelerde yaşayan üreticilerin desteklerden mutlu olduğu ifade edildi.











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