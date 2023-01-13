Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan koyun MAG-AME ekibince kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan koyun, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekibince (MAG-AME) kurtarıldı.

İskele Mahallesi'ndeki kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan koyunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Datça MAG-AME ekibince bulunduğu yerden halat yardımıyla kurtarılan koyun, sahibine teslim edildi.









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