Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede önceki gün akşam saatlerinde kar etkili oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde yer alan mahallelerde yollar ulaşıma kapandı.



Seydikemer'in 13 mahallesinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.



Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında, yollar yeniden açıldı. Açılan yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirildi.

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