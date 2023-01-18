Muğla'da otomobilin sigorta paneline uyuşturucu gizleyen zanlı yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, otomobilin sigorta paneline uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından getirilen uyuşturucunun Marmaris’te satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli S.N'nin kiraladığı araçta arama yapan ekipler, otomobilin sigorta panelinin içerisine gizlenmiş bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.N'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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