Muğla'da silahla yaralama suçundan aranan firari zanlı yakalandı

Her şey piknikte başladı! Tavuk yedi, 8 ay yürüyemedi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silahla yaralama suçundan aranan şüpheli, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri, 3 Ekim 2022'de, Gümbet Barlar Sokağı'nda silahla yaralama olayına karıştığı iddia edilen zanlının, ilçede bir evde gizlendiğini belirledi.

Hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan yakalama kararı bulunan O.U, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.