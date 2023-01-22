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MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi'nde 1. ayak mücadelesi sona erdi.

Marmaris ilçesinde düzenlenen Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışlarına, Türkiye, Hollanda, Ukrayna ve Rusya'dan 35 yelkenli yat ile 330 sporcu katıldı.

Yelkenli yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan çıkarak körfeze açıldı. Yelkenciler, yarış için uygun rüzgarı beklerken bu sürede antrenman turları attı.

Hakem komitesinin yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından birinci ayağın son gün yarışlarında Marmaris Körfezi'nden start alan yatlar, Turunç Mahallesi açıklarından geri dönüp başladığı noktada bitişe geldi.

Altı etaptan oluşan trofenin birinci ayağında sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde:

IRC-0

1- Eker 40 (Doğa Arıbaş)

2- Vakkorama (Cem Hakko)

3- Wings Racing (Fırat Şahin)

IRC-1

1- Strekoza (Mikhail Mischenko)

2- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

3- Parma (Evgenii Gulin)

IRC-2

1- Avolare (Dağhan Başpınar)

2- Nissan Fifty Fifty (Bartu Özsoy)

3- İmagine (Zafer Öznur)

IRC-3

1- Corendon Cheese (Güney Kaptan)

2- Ada Sailor (Ali Öztürk)

3- Marmarisa (Gleb Semerenko)

IRC-4

1- M2-DRD Hotels (Hasan Çıplak)

2- Kaçamak (Ali Toker)

3- Boomerang (Serdar Şahin)

Organizasyonun ikinci ayağı, 11-12 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

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