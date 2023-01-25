Muğla'da aranan hükümlü yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde aranan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.U'nun ilçede olduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda G.U. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
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