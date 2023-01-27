Muğla'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

H.Ç. idaresindeki 09 UE 642 plakalı otomobil, Karabörtlen Mahallesi Arıcılar Kavakçalı mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki H.G. ve A.Ç. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan A.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





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