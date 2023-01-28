Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üstünde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, araç anahtarı içine gizlenmiş vaziyette esrar, çok miktarda satışa hazır paketler halinde uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 50 mermi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendiren 4 bin 700 lira, 5 bin 800 dolar ve 3 bin avro ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.