Muğla'da sit alanında kaçak kazı yapan kişi yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kaçak kazı yapan kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Derebağ Mahallesi Hillerima sit alanında kaçak kazı yapılacağı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, traktörüyle kazı olayına karıştığı belirlenen S.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada Roma dönemine ait 2 parça sütun başlığı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.











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