Muğla'da motosiklette yatar halde seyreden çocuğa 5 bin 451 lira ceza kesildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklette yatar halde seyreden çocuğa 5 bin 451 lira ceza kesildi.

Fethiye- Antalya kara yolu Karaçulha mevkisinde bir sürücünün motosikletin üzerinde yatar vaziyette hızla ilerlediğini gören başka araç sürücüleri o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücünün 16 yaşındaki S.B. olduğunu tespit etti.

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 451 lira ceza uygulandı.

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