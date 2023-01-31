Muğla'da meslek lisesinde besin değeri zenginleştirilmiş "okul çöreği" üretildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde beslenme ve diyetetik uzmanı akademisyenlerin de desteğiyle gelişim çağındaki çocukların günlük tüm besin ihtiyaçlarını içeren "okul çöreği" üretildiği bildirildi.

Meslek lisesinin bahçesine kurulan mutfak ve fırın atölyesinde okulda görevli öğretmen ve usta öğreticilerin öğrencilerle birlikte hazırladığı besin değeri zenginleştirilmiş okul çöreği gazetecilere tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü de fırın ve mutfaktaki hazırlıkları inceledi.

Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nuri Ceylan, burada yaptığı açıklamada, okul çöreğinin beslenme dostu olduğunu söyledi.

Ceylan, "Okulumuzun öğretmen, öğrenci ve usta öğreticileri ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden akademisyenler bir araya geldi. Gelişim çağındaki çocuklarımızın günlük besin ihtiyaçlarının tamamını karşılamak için bilimsel çalışmalarla beslenme dostu okul çöreği ürettik." dedi.

Ürünün, "okul çöreği' ya da "altın çöreği" adıyla kent genelindeki okulların kantinlerinde çok uygun bir fiyatla satışa sunulacağını ifade eden Ceylan, "Çocuklarımızın sağlıklı beslenmeleri için bu ürün hazırlandı. Bir yıl süren araştırmalar ve çalışmalar neticesinde hedef kitlenin beğenisine sunduk. Hedef kitlemiz olan öğrencilerden olumlu dönüş alınca da seri üretime geçme kararı aldık. Çöreğimizin içinde, peynir altı suyu, fıstık ezmesi, yumurta tozu gibi besin değeri oldukça yüksek katkılar var." diye konuştu.

- Muğla'da 53 bin 296 öğrenciye ücretsiz yemek

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlayacağı 6 Şubat itibarıyla okul öncesi eğitim veren tüm okullarda 53 bin 296 öğrencinin ücretsiz yemek uygulamasından yararlanacağını bildirdi.

Hazırlıkların tamamlandığını belirten Çay, "Çocuklarımızı yarınlara daha güçlü hazırlama inancıyla çalışmalarımızı azim ve gayretle sürdürüyoruz. Büyüme ve gelişme çağındaki öğrencilerimizin artan enerji ve besin öğeleri gereksinimlerini göz önünde bulundurarak sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hazırlanan yemeklerimizden öğrencilerimizin faydalanması için gerekli tüm tedbirleri aldık." ifadelerini kullandı.

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