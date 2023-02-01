Doğaya karşı duyarlılık oluşturmak için Türkiye'yi köpeğiyle dolaşan kişi Fethiye'ye geldi

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MUĞLA (AA) - Türkiye'de yaşanan yangın felaketlerinin ardından doğa ve yeşil için yürüyüş başlatan "Seyyah Ömer" lakaplı Ömer Özer, Fethiye'ye ulaştı.

Manisa'da yaşayan Özer (36), Ege ve Akdeniz'deki yangınlardan etkilendi.

Farkındalık oluşturmak için "81 il 81 fidan, ormanlar için yürüyorum" sloganıyla Manisa'dan 5 Eylül 2021'de yürümeye başladı.

Özer, 19 kente 1 fidan dikti.

Yürürken peşine takılan "Yoldaş" isimli köpeğiyle Antalya'dan, Fethiye'ye 4 gün yürüyen Özer, Muğla için 1 fidanı Bahriye Üçok Parkı'nda toprakla buluşturdu.

Özer, doğaya karşı duyarlılık oluşturmak istediğini kaydetti.

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