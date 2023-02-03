Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler AKUT ekibince kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Çaltıözü Mahallesi'nin dağlık alanında 2 keçi, kayalıklarda mahsur kaldı.



Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine AKUT ekibi bölgeye geldi.



Ekip, tırmanışın ardından halat yardımıyla kurtardıkları keçileri sahiplerine teslim etti.







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