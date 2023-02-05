Bodrum'da 7. Hamsi Festivali düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7. Hamsi Festivali gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesinin desteğiyle Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğince İskele Meydanı'nda düzenlenen festivalde, yaklaşık 2,5 ton ekmek arası hamsi dağıtıldı. Hamsi yemek isteyen vatandaşlar alanda yoğunluk oluşturdu.

Meydanda kurulan stantlarda geleneksel yiyeceklerin tanıtımı ve satışı da yapıldı. Karadenizli sanatçıların verdiği konserde, vatandaşlar kemençe ve tulum eşliğinde yağmur altında horon oynadı. Etkinliğe katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da horona eşlik etti.

Festivalde Karadenizli sanatçı İsmail Türüt de konser verdi.

Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Yener Çelik, Bodrum'da 18 ili kapsayan 30 bini aşkın Karadenizlinin yaşadığını belirterek, yağmura rağmen festivale yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

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