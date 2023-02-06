Muğla'dan deprem bölgesine ekipler ve araçlar gönderildi

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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MUĞLA (AA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Muğla'dan ekipler bölgeye sevk edildi.

Muğla'da AFAD koordinesinde toplanan ekipler, deprem bölgesine hareket etmeden önce son hazırlıklarını yaptı.

Kentten ilk etapta 470 personel, 25 araç, 8 otobüs, 22 iş makinesi, 2 karavan, 4 ambulans, 3 UMKE aracı, 3 su tankeri ile olay yeri inceleme aracı, su altı kurtarma aracı, seyyar tuvalet ve ikram aracı depremden etkilenen illere gönderildi.

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