Muğla'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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MUĞLA (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenenler için Muğla'da yardım kampanyası yürütülüyor.

AFAD tarafından Marmaris'te bulunan Karayolları 26. Şube Müdürlüğünde oluşturulan merkezde yardım malzemeleri toplandı.

Marmaris Belediyesince, depremin ardından "Yaraları hep birlikte saracağız" sloganıyla kampanya başlatıldı.

Bölgeye battaniye, yorgan, yastık, uyku tulumu, ısıtıcı, fener, bebek bezi, atkı, eldiven, bere, konserve ve kuru gıda gönderileceği bildirdi.

Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda oluşturulan yardım toplama merkezinde toplanan malzemeler, tırla gönderilecek.

- Fethiye, Bodrum

Vatandaşlar, Kızılay, Fethiye Belediyesi ve Fethiye Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ekiplerinin oluşturduğu yardım toplama merkezlerine malzemeleri teslim etti.

Bazı vatandaşlar da Kızılay Kan Merkezi'nde kan bağışında bulundu.

Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde yardım toplama merkezi kuruldu.

Akçaalan Mahallesi Düğün Salonu, Mumcular Merkez Cumhuriyet Meydanı Belediye Ek Hizmet Binası ve Yalıkavak Fen İşleri Ek Hizmet Binası'nda yardım toplama noktaları oluşturuldu.

Bodrum Kaymakamlığı ve Belediye koordinasyonunda yürütülen yardım organizasyonuyla toplanacak malzemeler, Muğla AFAD İl Başkanlığı aracılığıyla afet bölgesine ulaştırılacak.

Vatandaşların yanı sıra Bodrum Kaymakam Vekili Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti, CHP ve İYİ Parti ilçe başkanları da Herodot Kültür Merkezindeki çalışmalara destek verdi.

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