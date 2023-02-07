Muğla'dan deprem bölgesine ekipler ve araçlar gönderiliyor

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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MUĞLA (AA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Muğla'dan ekiplerin bölgeye sevki sürüyor.

Muğla Valiliğinin organize ettiği ekipler, AFAD koordinesinde bölgeye hareket etti.

Kentte dünden itibaren 621 personel, 147 gönüllü, 10 çekici, 11 ekskavatör, 3 yükleyici, 26 kamyon, 18 UMKE aracı, 42 ambulans, 3 arama kurtarma aracı, 19 su tankeri, 26 binek pikap araç, 12 otobüs, 1 yönetim aracı, 1 ikram aracı, 3 karavan, 3 mobil baz istasyonu ile olay yeri inceleme aracı, su altı kurtarma aracı, seyyar tuvalet depremden etkilenen illere gönderildi.

Vali Orhan Tavlı başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde genel durum değerlendirme toplantısı da gerçekleştirildi.

Toplantıda, Muğla Valiliği koordinesinde deprem bölgesine sevk edilen iş makineleri, sağlık araçları ve ayni yardımlar ile arama kurtarma ekiplerinin hangi illere gönderileceği değerlendirildi.

- Depremzedelerin misafir edileceği tesisler

Bu arada, Marmaris Ticaret Odası'ndan (MTO) yapılan duyuruda, depremzedeleri ücretsiz misafir edebilecek konaklama tesislerinin Kaymakamlığa bilgi vermesi istendi.

MTO'nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Marmaris Kaymakamlığının depremzedelerin geçici barınmalarını temin etmek amacıyla çalışma yaptığı bildirildi.

Depremzedeleri ilçedeki konaklama tesislerinde ücretsiz olarak misafir edebilecek üyelere çağrı yapılan paylaşımda, "Konaklama tesisi sahibi üyelerimizin çok ivedi olarak Marmaris Kaymakamlığı ile 02524121001 ve 02524137129 numaralı telefonlardan iletişime geçmeleri önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

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