Mobil Trafik Eğitim Tırı, Muğla'da öğrencileri bilgilendirdi

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MUĞLA (AA) - Öğrencilerde trafik farkındalığı oluşturmak amacıyla Türkiye'yi dolaşan Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda öğrencilere bilgi verildi.

İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında, Menteşe TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz İlkokulu bahçesine konuşlandırılan tırda ve kurulan parkurda, ilkokul öğrencileri bilgilendirildi.

Öğrenciler, tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra polis eşliğinde parkurdaki pedallı araçları kullandı.

Trafik ekipleri öğrencilere trafik eğitim parkurunda, "kanka polis" eşliğinde trafik eğitim araçları ile uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirdi.

Motosikletli trafik polisleri ile depremzede öğrencilerin bir araya geldiği etkinlikte öğrencilere trafik tayfa tişörtü, şapka, trafik dedektif kartı, mini kırtasiye seti dağıtıldı.





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