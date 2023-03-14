Muğla'da, depremlerden etkilenen 11 sokak köpeği bakıma alındı

MUĞLA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 sokak köpeğine, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bakılıyor.



Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden, Seydikemer'e getirilen köpekler Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne alındı.

Merkezde görevli personel, 11 köpeğin temizliğini ve bakımını yaptı.

Hayvanların da depremden duygusal olarak etkilendiğini ifade eden veteriner Berke Demiröz, "Can dostlarımızda fiziksel olarak bir yara ya da hasar yok fakat duygusal olarak ister istemez onlarda bu durumdan etkileniyor. Buradaki görevli arkadaşlarımızla 11 köpeğin tedavilerine devam ediyoruz." dedi.

Depremin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen ilk günkü acının devam ettiğini ifade eden Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, "Devletimiz ve milletimiz o kadar güçlü ki tüm imkanlarını depremin yaralarını sarmak için harcıyor. Deprem, insanımızı olduğu kadar kedi, köpek başta olmak üzere can dostlarımızı da olumsuz etkiledi. Görevli personelimiz 11 köpeğe gerekli alakayı gösteriyor." diye konuştu.

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