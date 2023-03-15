Sahil Güvenlik, Marmaris açıklarında gemide hastalanan personeli tahliye etti

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MUĞLA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında ticari bir gemide rahatsızlanan personelin tahliye edilmesini sağladı.

Marmaris açıklarında ticari kuru yük gemisinde bir personel hastalandı.

Gemi kaptanının durumu bildirmesi üzerine, rahatsızlanan personelin Sahil Güvenlik botu ile tıbbi tahliyesine karar verildi.

Hasta personel, bot ile Marmaris iskelesine getirilip 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

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