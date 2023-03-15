Bodrum'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamacayla yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla durdurulmak istenen şüpheli, kovalamacayla polis tarafından yakalandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir şüphelinin kullandığı otomobili takibe aldı.

Şüpheli, Bitez Mahallesi'nde adliye arkasında sıkıştırıldı. Kaçmak için manevra yapmaya çalışan şüphelinin aracı çöp konteynerlerine çarparak durdu.

Otomobilden inerek kaçmaya çalışan ve "dur" ihtarına rağmen kaçmaya devam eden şüpheli, polisin havaya ateş aşması sonucu yakalandı. Araçta tabanca, tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve iki sahte kimlik ele geçirildi.

Beş suçtan aranan ve sahte kimlikle yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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