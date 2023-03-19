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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. ayak mücadelesi sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünce (MIYC) 14. kez düzenlenen Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Ukrayna ve Rusya'dan 25 yelkenli yat ile 250 sporcu katıldı.

11-12 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen MIYC Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları'nın ikinci gününde bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, bir süre antrenman turları attı.

Hakem komitesinin yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından ikinci ayağın son gün yarışlarında Marmaris Körfezi'nden start alan yatlar, Turunç Mahallesi açıklarından geri dönüp başladığı noktada bitişe geldi.

Altı etaptan oluşan trofenin ikinci ayağında sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde:

IRC-0

1- Wings Racing (Fırat Şahin)

2- Vakkorama (Erhan Karaca)

3- Matrak 2-Setur Marinas (Orhan Özdaş)

IRC-1

1- Strekoza (Mikhail Mischenko)

2- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

3- Yogi Bear (Murat Tan)

IRC-2

1- Avolare (Dağhan Başpınar)

2- İmagine (Zafer Öznur)

3- Nissan Fifty Fifty (Bartu Özsoy)

IRC-3

1- Corendon Cheese (Güney Kaptan)

2- Ada Sailor-Adaköy Marina (Alp Doğuoğlu)

3- Omani (Tunca Çalışkan)

IRC-4

1- M2-DRD Hotels (Hasan Çıplak)

2- Clavella (Leo Kolff)

3- Boomerang (Serdar Şahin)





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