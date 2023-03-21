Muğla'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Vali Orhan Tavlı başkalığında "İl Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Tavlı, seçimlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yargının gözetimi ve denetimi altında yapıldığını belirtti.

Seçimlerin demokratik sistemlerin vazgeçilmez unsuru, seçmen iradesinin tezahür ettiği en önemli mekanizma olduğunu vurgulayan Tavlı, "Binlerce yıllık kadim geçmişiyle, tarihi ve kültürel zenginliğiyle ve muhteşem doğasıyla, yeryüzü cenneti olarak bilinen Muğla'mızda bu seçim süreci de olması gerektiği gibi huzur, güven ve esenlik içinde geçecek, vatandaşlarımız özgür iradelerini huzur ve güven içerisinde sandığa yansıtabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Seçimin güvenli ve huzurlu ortamda yapılmasının sağlanması amacıyla seçim öncesinde, seçim sırasında ve seçim sonrasında alınması gerekli tedbirlerin görüşüldüğü toplantı karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Toplantıya, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan ile kamu kurum ve kuruluşu müdürleri de katıldı.

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