AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığına Kovancı atandı

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MUĞLA (AA) - AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığına atanan Turhan Kovancı görevine başladı.

AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk'ün, milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından yeni ilçe başkanı olarak Turhan Kovancı atandı.

Kovancı, parti binası önünde yaptığı konuşmada, başkanlığın bir bayrak yarışı olduğunu, bayrağı taşımak için teslim aldığını söyledi.

Millete hizmet edildiği için AK Parti'nin 20 yıldır iktidarda olduğunu ifade den Kovancı, "Gayem, amacım teşkilatı bir ve diri tutmaktır. AK Parti demek, ulaşım, köprü, su, İHA, SİHA, Kızılelma demek. AK Parti umut demek. AK Parti Türkiye'nin, İslam beldelerinin umudu demek. AK Parti mazlumların umudu demek. Bu duygu ve düşüncelerle görevimi yapıcam sizlerden de destek bekliyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kovancı, Öztürk'e plaket verdi.

Kovancı, AK Parti'den Muğla milletvekili aday adayı olanlarla toplu fotoğraf da çektirdi.

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