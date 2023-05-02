AK Parti Milletvekili Adayı Mete, seçim çalışmalarını Milas'ta sürdürdü

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete, Muğla’nın Milas ilçesinde 14 Mayıs seçim çalışmalarına devam etti.

Mete, Milas Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program çerçevesinde Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir'le birlikte esnaf ve mahalle ziyaretleri yaptı.

Milas'ın merkez mahallelerinde esnaf ziyaretleri yapan Mete, Toksöz ve Demir'e esnaf ve çalışanları ilgiyle karşıladı.

Belediye başkanları ve Mete, Kafaca, Dibekdere, Köşk ve Ketendere Mahallelerinde halk buluşmasında bir araya geldi.

Mete, AK Parti belediyelerinin verdiği hizmetin bütün Muğla'nın dilinde olduğunu ancak buna rağmen CHP'li belediyelerin vatandaşa, su, yol ve sosyal tesis hizmetini götüremediğini söyledi.

- "Binlerce turistin kullandığı limana aylardır parke döşeyemediler"

CHP'li belediyelerin hizmet derdinde olmadıklarını ve ideolojik nedenlerle oy devşirme derdinde olduklarını anlatan Mete, "Marmaris'te günde binlerce vatandaşların yanında yerli ve yabancı turistin geçtiği yat limanında aylardır inşaat bitmedi. Aylardır parke döşeyemediler. İki CHP'li belediye birbirine girdi. Birkaç yüz metreye parke döşemekten aciz olanlar nasıl bu ülkeyi yönetecekler." diye konuştu.

Mete, her seçimde bahar sloganlarıyla milletten oy isteyenlerin, millete bahar değil kışı yaşattığını vurgularken şunları kaydetti:

"2019 seçimlerinde 'Martın sonu bahar'dediler. Ne oldu? Mart yerine 4 yıldır kışı yaşatıyorlar Milas, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Menteşe ve Datça'da. Şimdi de 'Siz bizi bahar gelince görün' diyorlar. Sizlerin aklıyla dalga geçiyorlar. Siz hiç duyuyor musunuz AK Partili belediyelerde vatandaşların hizmetsizlikten isyan ettiğini. Ama gelin görün bunların belediyelerinin olduğu yerde vatandaşları, turistlerde isyanda. Geçen yıl Bodrum'da bu yıl Marmaris'te turistler inşaat çalışmaları arasında yürüyor, yemek yiyor. Esnaf ve odalar isyanda. Hala sizlere gelipte nasıl oy istiyorlar ne yüzle gelip ne anlatıyorlar çok merak ediyorum. Bize iftira atıp gidiyor olmalılar çünkü söyleyecek başka sözleri yok."

Mete'ye, Milas programında, Muğla AK Parti Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas Ak Parti İlçe Başkanı Emin Çelik, Kadın Kolları Başkanı Öznur Kırova, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Kalay ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.