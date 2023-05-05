AK Parti Milletvekili Adayı Mete, Ula ve Menteşe'de seçim çalışmalarını sürdürdü

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MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete, Muğla’nın Ula ve Menteşe ilçelerinde 14 Mayıs seçim çalışmalarına devam etti.

Mete, Ula ve Menteşe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program çerçevesinde esnaf, sivil toplum kuruluşları, mahalle ziyaretleri yaptı.

Ula'da esnaf ziyaretleri yapan Mete, hayırlı işler dileklerini sundu.

Mete, Ula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kemal Çelik ve Ula Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Çatak'ı makamında ziyaret edip hasbihal etti, taleplerini dinledi.

Menteşe ilçesinde, S.S. Muğla Ata Küçük Sanayii Sitesi Yapı Kooperatifi Ayhan Çay ve üyelerle bir araya gelen Mete, projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Mete, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli onuruna Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sosyal tesisinde verilen akşam yemeğine katıldı.

Akçaova ve Yeşilyurt mahallelerinde halk buluşması programına katılan Mete, vatandaşlara hitap ederek seçimlerde destek talep etti.

Mete'ye seçim çalışmasında, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Ula Belediye Başkanı Özay Türker, AK Parti ilçe Başkanı Özer Yılmaz, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek ve teşkilat mensupları eşlik etti.

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